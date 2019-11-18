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Espreso.tvСпортПольский нападающий Пйонтек назвал сумму, за которую покинет "Милан"

Польский нападающий Пйонтек назвал сумму, за которую покинет "Милан"


фото: REUTERS
Польский форвард "Милана" Кшиштоф Пйонтек считает, что сумма, которую за него заплатит будущий клуб, составит 60-70 млн евро
Об этом сообщает Football Italia.
 
Польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пйонтек может покинуть итальянский клуб, если за него заплатят 60-70 млн евро.

"Сейчас я стою 38 млн евро, но, когда я буду менять клуб в следующий раз, я буду стоить 60-70 млн евро. У меня есть амбиции, и я буду тяжело работать ради этого. В любом случае, я всего лишь на старте своей карьеры, и это всего лишь мой второй сезон в Серии А - одной из пяти топ-лиг Европы", - сказал Пйонтек.

24-летний Пйонтек перешел в "Милан" с "Дженоа" зимой 2019 года по 35 млн евро. В текущем сезоне форвард провел за итальянский клуб 12 матчей, где забил 3 мяча.
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