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Espreso.tvОбществоОбучение за рубежом - один из вариантов уехать из Украины, - Новосад

Обучение за рубежом - один из вариантов уехать из Украины, - Новосад

Министерка образования Украины Анна Новосад рассказала, почему украинские студенты едут за границу

Об этом сообщает 24 канал .

По словам министра, "один из аналитических центров" провел опрос среди украинских студентов, которые учатся в странах Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия). Оказалось, что для большинства украинцев обучение за рубежом - один из вариантов уехать из Украины.

"Эти 50+ тысяч украинцев там (в Польше) учатся, они, к сожалению, не едут учиться в престижные университеты. Наши украинские студенты в основном выбирают недорогие частные университеты и получают там плохое качество образования. Цель одна - попытаться остаться в Польше и трудоустроиться там", - рассказала Новосад.

Чиновница также отметила, что ехать учиться за границу стоит, но только в престижные вузы.

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