В Минобразования работают над планом, как сделать образование более доступным для жителей ОРДЛО
Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад, передает сайт правительства.
Приоритетными задачами министерства станет увеличение возможностей для упрощенного поступления в вузы детей с оккупированных территорий, качественное полное школьное образование, развитие программ психологической помощи для учащихся на линии разграничения и адаптации поступающих с оккупированных территорий в украинские учебные заведения.
"4468 - столько детей с оккупированных территорий получают украинское школьное образование дистанционно. И мы могли бы радоваться этой цифре, потому что за последние годы она выросла десятикратно. Однако мы параллельно имеем обратную связь, который обнаруживает огромное количество проблем в этом процессе - от оплаты труда учителей до качественного доступа к Интернету. И сейчас мы работаем над нашей политикой в отношении оккупированных территорий, сочетая эти данные с постоянной обратной связью", - отметила Новосад.
Она также подчеркнула, что эта работа осуществляется в постоянном сотрудничестве с другими министерствами и местными органами власти, ведь политика в отношении временно оккупированных территорий должна быть комплексной.
Отдельно Новосад обратилась к международным организациям и призвала их активнее поддерживать украинское образование для граждан, проживающих на оккупированных территориях.
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Минобразования проверит вузы, которые переехали из оккупированного Донбасса, и может объединить их.
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