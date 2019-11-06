В Минобразования работают над планом, как сделать образование более доступным для жителей ОРДЛО

6 ноября, 2019, 18:43

МОН разрабатывает план по доступности образования для людей на временно оккупированных территориях

Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад, передает сайт правительства.

Приоритетными задачами министерства станет увеличение возможностей для упрощенного поступления в вузы детей с оккупированных территорий, качественное полное школьное образование, развитие программ психологической помощи для учащихся на линии разграничения и адаптации поступающих с оккупированных территорий в украинские учебные заведения.

"4468 - столько детей с оккупированных территорий получают украинское школьное образование дистанционно. И мы могли бы радоваться этой цифре, потому что за последние годы она выросла десятикратно. Однако мы параллельно имеем обратную связь, который обнаруживает огромное количество проблем в этом процессе - от оплаты труда учителей до качественного доступа к Интернету. И сейчас мы работаем над нашей политикой в отношении оккупированных территорий, сочетая эти данные с постоянной обратной связью", - отметила Новосад.

Она также подчеркнула, что эта работа осуществляется в постоянном сотрудничестве с другими министерствами и местными органами власти, ведь политика в отношении временно оккупированных территорий должна быть комплексной.

Отдельно Новосад обратилась к международным организациям и призвала их активнее поддерживать украинское образование для граждан, проживающих на оккупированных территориях.