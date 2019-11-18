ГПУ изучает подозрение Порошенко от ГБР, - Рябошапка

18 ноября, 2019, 17:49

В Генпрокуратуре изучают проект сообщения от Госбюро расследований о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, их обрабатывают соответствующие структурные подразделения ... В ближайшее время будет принято процессуальное решение", - сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, над документом работает два подразделения - юридический и тот, который сопровождает работу ГБР.

"Думаю, что в течение нескольких недель у нас уже будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения", - сказал генпрокурор.

При этом он допустил, что в проект подозрения Порошенко могут быть внесены изменения.

"Не исключаю, что нам с коллегами из ГБР, возможно, надо будет что-то поправить, чтобы представление было действительно обоснованно, чтобы не было никаких замечаний к нему в парламенте", - добавил Рябошапка.

Он отметил, что речь идет о производстве о назначении членов Высшего совета правосудия, но добавил, что подозрение может быть определенным образом изменено.

"Может быть изменена квалификация, возможно, еще какие-то моменты будут доработаны", - рассказал генпрокурор.

В то же время Рябошапка уточнил, что документы с ГБР поступили в Генпрокуратуру не в понедельник, а раньше.