Могерини отменила визит в Минск, где должны были подписать упрощение визового режима с ЕС
Об этом сообщил представитель ЕС в ответ на запрос DW в четверг, 3 октября.
"Визит верховного представителя в Беларусь, а также мероприятие "Восточного партнерства" на министерском уровне отложено в силу целого ряда изменений в календаре различных участников и по согласованию с белорусскими организаторами конференции", - говорится в сообщении.
Ранее информацию об отмене визита Могерини в Минск подтвердил МИД Литвы, который одновременно сообщил, что в Беларусь не приедет и глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус.
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Согласно плану мероприятий ЕС, 4 октября Могерини должна была встретиться с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и обсудить с ним 20 документов о работе "Восточного партнерства" в 2020 году. На 5 октября была запланирована встреча Могерини с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также ее участие в качестве сопредседателей в форуме "Будущее "Восточного партнерства".
Ожидалось, что во время пребывания Могерини в Минске может быть подписано и соглашение с ЕС об упрощении визового режима, которое снизит плату за "шенгенскую" визу для белорусов до 35 евро.
Ранее стало известно, что в столицу Беларуси не приедет и глава МИД Польши Яцек Чапутович. Он отменил поездку из-за участия в траурных мероприятиях в связи со смертью ветерана антикоммунистического движения Корнелия Моравецкого - отца нынешнего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
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