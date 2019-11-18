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Espreso.tvМирДжонсон не публикует доклад о России, чтобы не портить отношения с Трампом, - СМИ

Джонсон не публикует доклад о России, чтобы не портить отношения с Трампом, - СМИ

Правительство Великобритании не публикует доклад парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании из-за того, что премьер Борис Джонсон вероятно не хочет ухудшать отношения с президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного собеседника в британском правительстве.

"Одна из причин, почему доклад (о российском вмешательстве в Великобритании, - ред.) не был опубликован, может касаться отношений Джонсона и Дональда Трампа и того, что в этом докладе именно написано о президенте США и его отношениях с Россией", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, официальное объяснение правительства почему не публикуют этот доклад "не отражает реальную ситуацию".

Он также предположил, что, вероятно, в самом тексте есть что-то такое, что может вызвать беспокойство у общественности.

Отмечается, что 50-страничный доклад должен был быть одобрен для публикации премьером Борисом Джонсом еще до 5 ноября, перед роспуском парламента перед досрочными выборами.

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  • Ранее депутат от Консервативной партии Доминик Грив обвинил главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в блокировании публикации отчета по оценкам угроз для безопасности страны со стороны Кремля. Впоследствии теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри обратилась к правительству с запросом относительно связей с РФ старшего советника премьер-министра Бориса Джонсона.
  • 17 ноября стало известно, что правительство Великобритании опубликует доклад парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании и ее влиянии на результат референдума по Brexit после внеочередных выборов в законодательный орган 12 декабря.
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