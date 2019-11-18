Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипалей, - СМИ

18 ноября, 2019, 11:38

Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с бывшим агентом КГБ, российским миллиардером Александром Лебедевым через месяц после отравления Скрипалей

Об этом пишет The Guardian.

Встреча прошла в Италии в апреле 2018 года, сразу после саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, организованного из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На тот момент Борис Джонсон возглавлял МИД Великобритании.

По данным издания, он был приглашен на частную вечеринку в окрестностях Перуджи сыном Лебедева - Евгением.

The Guardian еще в сентябре сообщало о встрече Джонсона с Евгением Лебедевым. Но тогда Александр Лебедев отрицал встреча с Джонсоном.

Однако сейчас официальный представитель Лебедева признал, что встреча Джонсона и Александра Лебедева действительно состоялась. По его словам, в этом нет ничего необычного.

Неизвестно, что обсуждали и как долго продолжалась встреча Александра Лебедева с Джонсоном.

59-летний медиамагнат из России владеет британскими газетами Independent и Evening Standard. В советские времена был агентом КГБ, работал в отделе внешней разведки.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления являются офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.