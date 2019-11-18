Дело "украинская диверсантов": Дудку и Бессарабова этапировали в Симферополь, - журналист

18 ноября, 2019, 15:38

Фигуранты дела "украинских диверсантов" Владимир Дудка и Алексей Бессарабов находятся в СИЗО Симферополя

Об этом сообщает журналист Тарас Ибрагимов на Facebook.

Он отметил, что на днях заключенных перевезли из Москвы, где было рассмотрение апелляции на приговор.

"Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, осужденные по делу диверсантов, снова в СИЗО Симферополя. На днях их привезли этапом из Москвы, где апелляция засилила приговор (14 лет каждому) обратно в Крым", - написал Ибрагимов.

По его словам, им сегодня передали продукты. Также ожидается, что скоро будет свидание с родным.

"Сегодня Владимиру и Алексею передали продукты. Сегодня-завтра будут свидания с родными. Кассационную жалобу адвокаты готовят. Из СИЗО Симферополя Владимира и Алексея некоторое время распределят в колонии для отбывания наказания", - написал Ибрагимов.