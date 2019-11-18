Дело "украинская диверсантов": Дудку и Бессарабова этапировали в Симферополь, - журналист
Об этом сообщает журналист Тарас Ибрагимов на Facebook.
Он отметил, что на днях заключенных перевезли из Москвы, где было рассмотрение апелляции на приговор.
"Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, осужденные по делу диверсантов, снова в СИЗО Симферополя. На днях их привезли этапом из Москвы, где апелляция засилила приговор (14 лет каждому) обратно в Крым", - написал Ибрагимов.
По его словам, им сегодня передали продукты. Также ожидается, что скоро будет свидание с родным.
"Сегодня Владимиру и Алексею передали продукты. Сегодня-завтра будут свидания с родными. Кассационную жалобу адвокаты готовят. Из СИЗО Симферополя Владимира и Алексея некоторое время распределят в колонии для отбывания наказания", - написал Ибрагимов.
- Ранее сообщалось, что Владимир Дудка и Алексей Бессарабов собираются обжаловать в кассационном порядке решение суда, который объявил им 14 лет заключения.
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