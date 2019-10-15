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Espreso.tvОбществоПриговоры "украинским диверсантам" Дудке и Бессарабову обжалуют, - адвокат

Приговоры "украинским диверсантам" Дудке и Бессарабову обжалуют, - адвокат


фото: radiosvoboda.org
Владимир Дудка и Алексей Бессарабов собираются обжаловать в кассационном порядке решение суда, который объявил им 14 лет заключения
Об этом сообщила адвокат Оксана Железняк, передает Радио Свобода.
 
"Безусловно они (Дудка и Бессарабов) расстроены решением суда. Для Дудки, в частности, в его возрасте - это смертный приговор", - отметила адвокат.
 
Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, приговоренным к 14 годам колонии по так называемому "делу украинских диверсантов".
 
"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты Дудки и Бессарабова - без удовлетворения", - огласил постановление судья.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были доставлены в Москву , в СИЗО Матросская тишина.
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