Приговоры "украинским диверсантам" Дудке и Бессарабову обжалуют, - адвокат

15 октября, 2019, 19:14

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов собираются обжаловать в кассационном порядке решение суда, который объявил им 14 лет заключения

Об этом сообщила адвокат Оксана Железняк, передает Радио Свобода.

"Безусловно они (Дудка и Бессарабов) расстроены решением суда. Для Дудки, в частности, в его возрасте - это смертный приговор", - отметила адвокат.

Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, приговоренным к 14 годам колонии по так называемому "делу украинских диверсантов".

"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты Дудки и Бессарабова - без удовлетворения", - огласил постановление судья.