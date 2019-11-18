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Espreso.tvОбществоБогдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия, - Bihus.Info

Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия, - Bihus.Info

Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info

Журналисты заявили, что номера на Tesla Богдана совпадают с теми, что были на автомобиле, который ранее привозил сотрудников госохраны охранять и обслуживать свадьбу сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Возле Богдана был замечен охранник УГО. 26 июля президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым предоставил главе Офиса президента госохрану.

После того, как журналисты попросили прокомментировать использование номеров Управления госохраны, на авто появился новый номер.

 
 
 
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