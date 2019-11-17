В Кривом Роге предлагают 9 тыс. грн средней зарплаты
Об этом сообщает портал Первый Криворожский, передает Еспресо.TV .
Промышленные предприятия Кривого Рога предлагают вакансии инженеров, электросварщиков, токарей, за работу которых они готовы платить от 7 тыс.до 15 тыс в месяц.
В области IT - от 6 тыс. до 15 тыс. Грн. Иностранные филиалы фирм предлагают до 36 тыс. грн в месяц.
В экономической сфере (бухгалтерия, налоги и финансы) на предприятиях и фирмах города специалистам готовы платить от 10 тыс. до 20 тыс. грн. Например, экономисту на коммунальном предприятии города предлагают 11 тыс.
Маркетологам, рекламистам и PR-менеджерам предлагают от 6 тыс. до 25 тыс. грн. Промоутерам криворожские фирмы готовы платить до 15 тыс. грн. А продавцам-консультантам предлагают от 6 тыс. до 12 тыс. грн в месяц.
В медицине и фармацевтике можно ежемесячно получать от 4 тыс. до 20 тыс. грн. Например, медицинским представителям различных фармацевтических фирм предлагают от 10 тыс. грн. А фармацевтам в аптеках - 6-10 тыс. грн.
- Как заявлял в апреле этого года мэр Ривно Владимир Хомко, он не может найти желающих работать на рабочих специальностях в коммунальных предприятиях города при условиях оплаты труда размером 10-12 тыс. грн/мес .
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