В Ровно люди не хотят работать за 10-12 тыс. грн / мес., - мэр Хомко

6 апреля, 2019, 11:11

В городе Ровно есть масса вакансий для людей рабочих профессий

Об этом сообщил городской голова Владимир Хомко, передает местное Радио Трек .

По его словам, сейчас коммунальные предприятия нуждаются десятки водителей, кондукторов, слесарей, экскаваторщиков и тому подобное.

По мнению мэра, зарплата для таких профессий в Ровно - конкурентная:

"Вот например, наше троллейбусное управление. Они нуждаются водителей троллейбусов. Зарплата - уже на руки - до 11 тыс. грн. Кондукторам - 6-7 тыс. грн.

Или в Водоканале - минимум полтора десятка надо слесарей ремонтников, экскаваторщиков, сварщиков ...

Ремонтникам платят от 10 тыс. грн, сварщикам до 12 тыс. грн. Масса вакансий ".

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При этом мэр посетовал, что видит десятки мужчин трудоспособного возраста, которые сознательно не идут работать. И якобы не хотят.

"Поезд со мной утром дворами. В каждом дворе на лавочках сидят эти мужчины и с самого утра - что они делают? ... Не хочу просто говорить.

Понимаю, что в Польше, возможно, люди зарабатывают больше. Но, согласитесь, 300-400 долларов в месяц, или 18 000 грн. в Ровно на двух взрослых - разве это такая уж плохая зарплата? Когда живешь здесь, в Ровно - со своей семьей - это неплохо ", - добавил Хомко.

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