У Путина заявили, что конкретной даты встречи в Нормандском формате нет
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .
"Я не могу назвать конкретных сроков, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", - заявил он в эфире телеканала Россия-1.
Именно так Ушаков ответил на вопрос, возможно ли теперь проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" с учетом того, что первоначальное разведение сил на Донбассе - в том объеме, о котором предварительно договаривались Киев и Москва - произошло.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече в конце ноября, Ушаков сказал:
"Если меня спрашивать, то к концу года будет проведена, да".
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе также сказал, что встреча может состояться до конца года.
"Скорее, мы полны оптимизма относительно того, что произойдет с [до конца года], потому что конкретных сроков пока нет", - сказал Песков.
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.
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