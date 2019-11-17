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Espreso.tvОбществоУ Путина заявили, что конкретной даты встречи в Нормандском формате нет

У Путина заявили, что конкретной даты встречи в Нормандском формате нет

В России не исключают возможности проведения встречи в Нормандском формате до конца 2019 года, но о дате 9 декабря речь не идет

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Я не могу назвать конкретных сроков, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", - заявил он в эфире телеканала Россия-1.

Именно так Ушаков ответил на вопрос, возможно ли теперь проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" с учетом того, что первоначальное разведение сил на Донбассе - в том объеме, о котором предварительно договаривались Киев и Москва - произошло.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече в конце ноября, Ушаков сказал:

"Если меня спрашивать, то к концу года будет проведена, да".

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе также сказал, что встреча может состояться до конца года.

"Скорее, мы полны оптимизма относительно того, что произойдет с [до конца года], потому что конкретных сроков пока нет", - сказал Песков.

  • Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.
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