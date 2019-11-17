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Espreso.tvОбществоСурков рассчитывает в январе посетить Украину, - политолог

Сурков рассчитывает в январе посетить Украину, - политолог


фото: ria.ru
Помощник прзидента России Владимира Путина Владислав Сурков намерен в январе 2019 года побывать на подконтрольной украинской власти территории, чтобы "разрулить ситуацию относительно Донбасса"

Об этом со ссылкой на собственные данные сообщил в воскресенье, 17 ноября 2019 года, политический аналитик Юрий Романенко на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV.

"У Суркова планы приехать сюда в составе небольшой неофициальной делегации в начале января, чтобы разрулить ситуацию относительно Донбасса", - отметил он.

Но, как отмечает Романенко, вряд ли данный визит получится скрыть, что вызовет новые осложнения для президента Украины Владимира Зеленского.

Также эсперт обращает внимание на ту спешку, с которой партия "Слуга народа" пытается принять закон об особом статусе ОРДЛО, и предостерегает команду президента от необдуманных и слишком быстрых шагов в этом направлении.

"... Зачем спешить, если нет рамочных соглашений с Россией и европейскими партнерами в рамках Нормандии. Поэтому, мне кажется, что Зеленский, форсируя процессы, загоняет себя в ловушку", - подытожил Романененко.

  • Напомним, дипломат Роман Бессмертный рассказал в эфире Еспресо.TV об активных контактах помощника президента Украины Андрея Ермака как с Сурковым, так и другими представителями Кремля, ответственными за российскую политику в Украине.
  • Как подчеркнул Бессмертный, Ермак в этом направлении действует исключительно по "доверенности" Зеленского и разведывательные и оборонные органы в Киеве имеют всю информацию о его постоянных контактах и переговорах с различными средами в Москве.
  • Кстати, Романенко тоже сообщает об "активном общении" Ермака с Сурковым.
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