Сурков рассчитывает в январе посетить Украину, - политолог
Об этом со ссылкой на собственные данные сообщил в воскресенье, 17 ноября 2019 года, политический аналитик Юрий Романенко на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV.
"У Суркова планы приехать сюда в составе небольшой неофициальной делегации в начале января, чтобы разрулить ситуацию относительно Донбасса", - отметил он.
Но, как отмечает Романенко, вряд ли данный визит получится скрыть, что вызовет новые осложнения для президента Украины Владимира Зеленского.
Также эсперт обращает внимание на ту спешку, с которой партия "Слуга народа" пытается принять закон об особом статусе ОРДЛО, и предостерегает команду президента от необдуманных и слишком быстрых шагов в этом направлении.
"... Зачем спешить, если нет рамочных соглашений с Россией и европейскими партнерами в рамках Нормандии. Поэтому, мне кажется, что Зеленский, форсируя процессы, загоняет себя в ловушку", - подытожил Романененко.
- Напомним, дипломат Роман Бессмертный рассказал в эфире Еспресо.TV об активных контактах помощника президента Украины Андрея Ермака как с Сурковым, так и другими представителями Кремля, ответственными за российскую политику в Украине.
- Как подчеркнул Бессмертный, Ермак в этом направлении действует исключительно по "доверенности" Зеленского и разведывательные и оборонные органы в Киеве имеют всю информацию о его постоянных контактах и переговорах с различными средами в Москве.
- Кстати, Романенко тоже сообщает об "активном общении" Ермака с Сурковым.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-