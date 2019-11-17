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Espreso.tvЭкономикаНа Закарпатье построят каскад из 9 миниГЭС

На Закарпатье построят каскад из 9 миниГЭС

В поселке Великий Бычков Закарпатской области планируют восстановить замороженное строительство каскада семи малых гидроэлектростанций на реке Шопурка

Всего на 13 километрах горной притоки Тисы инвесторы должны построить 9 миниГЭС, передает Еспресо.TV со ссылкой на Национальный промышленный портал .

О восстановлении замороженного проекта пока идут переговоры с представителями чешской компании "Мавел", которая с 1990 года занимается производством турбин для ГЭС мощностью от 30 кВт до 30 МВт и поставляет продукцию в 43 страны мира.

ГЭС деривационного типа будут строить с небольшой плотиной и обводным каналом. Вся вода, которую заберут для гидроэлектростанции, будет возвращаться обратно в реку. В компании уверяют, что это никак не повлияет на качество или химический состав воды. Проектом также предусмотрено рыбоход, который позволит мигрировать ихтиофауне вверх и вниз по реке.

Новые ГЭС также позволят проводить мониторинг паводков - заблаговременно оценивать масштаб и предупреждать население прибрежных районов. В Закарпатской облгосадминистрации создадут рабочую группу для детального изучения проблем, с которыми столкнулась компания в ходе реализации проекта.

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