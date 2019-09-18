Фонд госимущества продал Первомайскую ГЭС

18 сентября, 2019, 16:50

Фонд государственного имущества продал Единственный имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 млн грн при стартовой цене в 64,6 млн

Об этом сообщил глава фонда Виталий Трубаров.

Согласно сообщению, в аукционе приняли участие три участника. Победитель - ООО "Эмзао" предложил цену на более чем 36 млн больше ближайшего ценового предложения.

"Покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита", - отметил Трубаров.