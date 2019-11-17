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Espreso.tvОбществоЭкс-нардепа Святаша объявили в розыск

Экс-нардепа Святаша объявили в розыск

Бывшего народного депутата Верховной Рады от Партии регионов и партии "Возрождение" Дмитрия Святаша объявили в розыск

Информация о нем появилась в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти" на официальном сайте МВД, передает Еспресо.TV .

Святаш разыскивается по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Датой его исчезновения указано 8 ноября 2019 года.

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