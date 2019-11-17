Экс-нардепа Святаша объявили в розыск
17 ноября, 2019, 07:35
Бывшего народного депутата Верховной Рады от Партии регионов и партии "Возрождение" Дмитрия Святаша объявили в розыск
Информация о нем появилась в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти" на официальном сайте МВД, передает Еспресо.TV .
Святаш разыскивается по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Датой его исчезновения указано 8 ноября 2019 года.
- Напомним, 8 октября прокуратура Киева объявила Святашу подозрение в завладении 1,1 млрд грн Укрсиббанка.
Читайте также
-
-
-
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"