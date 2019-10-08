Прокуратура подозревает экс-нардепа Святаша в завладении 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

8 октября, 2019, 13:32

Прокуратурой Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО "УкрСиббанк" сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины Дмитрий Святашу (группа "Видродження")

Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Во время следствия установили, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний «АИС» мошенническим путем завладел денежными средствами, которые получил от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров.

Отмечается, что такими действиями нардеп нанес ущерб банку на сумму более 1,1 млрд грн.

Экс-нардепу объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, который выдавается или заверяется предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования их в качестве подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц) .

Ранее в рамках этого производства сообщили о подозрении гендиректору корпорации «АИС», а также топ-менеджерам ЧП "Импульс-В" (директору и учредителю).

В прокуратуре Киева не назвали фамилию бывшего нардепа. По данным Интерфакс-Украина , речь идет о Дмитрие Святаше.