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Espreso.tvМирИзраиль ответил на ракетные обстрелы палестинских боевиков

Израиль ответил на ракетные обстрелы палестинских боевиков


фото: reuters
Самолеты Армии обороны Израиля атаковали объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в ответ на ракетные удары с территории сектора Газа

Об этом сообщает AFP.

"Израиль объявил о новых удары по целям Исламского джихада в Газе", - говорится в сообщении.

Атака стала ответом на пять ракет, выпущенных по Израилю с территории Газы, две из которых были перехвачены израильской ПВО "Железный купол".

"Армия обороны Израиля с большой серьезностью относится к нарушению прекращения огня и ракет, направленных на Израиль", - подчеркнули военные.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером из сектора Газы по Израилю было осуществлено ракетный обстрел несмотря на режим прекращения огня, введенный на фоне гибели 34 палестинцев в перестрелках на этой неделе.

Напомним, представители Израиля и палестинской группировки "Исламский джихад" 14 ноября достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта.

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