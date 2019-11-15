Израиль ответил на ракетные обстрелы палестинских боевиков
Об этом сообщает AFP.
"Израиль объявил о новых удары по целям Исламского джихада в Газе", - говорится в сообщении.
Атака стала ответом на пять ракет, выпущенных по Израилю с территории Газы, две из которых были перехвачены израильской ПВО "Железный купол".
"Армия обороны Израиля с большой серьезностью относится к нарушению прекращения огня и ракет, направленных на Израиль", - подчеркнули военные.
Как сообщалось ранее, в четверг вечером из сектора Газы по Израилю было осуществлено ракетный обстрел несмотря на режим прекращения огня, введенный на фоне гибели 34 палестинцев в перестрелках на этой неделе.
Напомним, представители Израиля и палестинской группировки "Исламский джихад" 14 ноября достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта.
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