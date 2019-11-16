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Espreso.tvМирВдова отравленного полонием экс-агента ФСБ Литвиненко грозит Джонсону иском

Вдова отравленного полонием экс-агента ФСБ Литвиненко грозит Джонсону иском


фото: svoboda.org
Вдова отравленного полонием бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко грозит подать в суд на британского премьера Бориса Джонсона из-за отказа публиковать доклад по России

Об этом сообщает Reuters .

Вдова бывшего агента ФСБ Марина Литвиненко может подать в суд на Бориса Джонсона из-за решения британского правительства не публиковать доклад в отношении России.

Адвокат Литвиненко Елена Цырлин заявила, что премьеру Великобритании направлено соответствующее письмо, ответ ожидается к вечеру 19 ноября.

Парламентский доклад о масштабе и степени угрозы, которую Россия несет для Великобритании, должен был опубликован в начале ноября. Однако правительство затягивает его публикацию из-за политического кризиса в стране.

  • 9 сентября стало известно, что британский телеканал ITV снимет сериал об отравлении радиоактивным полонием-210 бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.
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