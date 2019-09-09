В Британии снимут сериал об отравлении в Лондоне экс-агента ФСБ Литвиненко

9 сентября, 2019, 18:15

Британский телеканал ITV снимет сериал об отравлении радиоактивным полонием-210 бывшего агента ФСБ РФ Александра Литвиненко в Лондоне 2006 года

Об этом сообщает The Guardian.

"Дело об убитом российском диссиденте (Александр Литвиненко - ред.,) станет сериалом на ITV", - говорится в сообщении.

По информации издания, россиянина сыграет Дэвид Теннант, прославившийся ролью Десятого Доктора в сериале "Доктор Кто".

Помимо этого, на днях в лондонском театре Олд Вик начали показ спектакля под названием "Очень дорогое отравление" об убийстве Литвиненко.