В Британии снимут сериал об отравлении в Лондоне экс-агента ФСБ Литвиненко
9 сентября, 2019, 18:15
Британский телеканал ITV снимет сериал об отравлении радиоактивным полонием-210 бывшего агента ФСБ РФ Александра Литвиненко в Лондоне 2006 года
Об этом сообщает The Guardian.
"Дело об убитом российском диссиденте (Александр Литвиненко - ред.,) станет сериалом на ITV", - говорится в сообщении.
По информации издания, россиянина сыграет Дэвид Теннант, прославившийся ролью Десятого Доктора в сериале "Доктор Кто".
Помимо этого, на днях в лондонском театре Олд Вик начали показ спектакля под названием "Очень дорогое отравление" об убийстве Литвиненко.
- Напомним, бывший агент ФСБ РФ Александр Литвиненко погиб 23 ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием-210.
- 21 января экс-судья Высокого суда Лондона Роберт Оуэн по итогам публичного дознания назвал виновными в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко - депутата Госдумы Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна.
- Также судья заявил, что операция ФСБ по убийству Литвиненко, вероятно, утверждалась Николаем Патрушевым (Глава службы безопасности России в 2006 году), а также президентом Путиным .
- "Открытая Россия" перевела на русский язык все 327 страниц доклада судьи Роберта Оуэна по делу об отравлении полонием пособниками Путина экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.
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