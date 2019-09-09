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Espreso.tvОбществоВ Британии снимут сериал об отравлении в Лондоне экс-агента ФСБ Литвиненко

В Британии снимут сериал об отравлении в Лондоне экс-агента ФСБ Литвиненко

Британский телеканал ITV снимет сериал об отравлении радиоактивным полонием-210 бывшего агента ФСБ РФ Александра Литвиненко в Лондоне 2006 года

Об этом сообщает The Guardian.

"Дело об убитом российском диссиденте (Александр Литвиненко - ред.,) станет сериалом на ITV", - говорится в сообщении.

По информации издания, россиянина сыграет Дэвид Теннант, прославившийся ролью Десятого Доктора в сериале "Доктор Кто".

Помимо этого, на днях в лондонском театре Олд Вик начали показ спектакля под названием "Очень дорогое отравление" об убийстве Литвиненко.

  • Напомним, бывший агент ФСБ РФ Александр Литвиненко погиб 23 ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием-210.
  • 21 января экс-судья Высокого суда Лондона Роберт Оуэн по итогам публичного дознания назвал виновными в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко - депутата Госдумы Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна.
  • Также судья заявил, что операция ФСБ по убийству Литвиненко, вероятно, утверждалась Николаем Патрушевым (Глава службы безопасности России в 2006 году), а также президентом Путиным .
  • "Открытая Россия" перевела на русский язык все 327 страниц доклада судьи Роберта Оуэна по делу об отравлении полонием пособниками Путина экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

 

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