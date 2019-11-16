В Испании закрыли дело против Фирташа

16 ноября, 2019, 08:07

В Испании суд закрыл дело против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа

Об этом со ссылкой на El Espanol сообщает DW .

Судья Игнасио Санчес объявил, что признаки преступления не найдены, а дело основывалась исключительно на подозрениях без веских доказательств.

Закрыть дело ранее потребовала защита Фирташа. Он ссылался на решение одного из австрийских судов, который отказал в экстрадиции бизнесмена в Испанию. По данным защиты, Австрия отказала в выдаче Фирташа из-за "абстрактности обвинений" испанской стороны.

Дмитрий Фирташ был арестован в марте 2014 в Австрии. Арест был произведен по запросу властей США. Его обвиняют в даче взятки для получения разрешения на добычу титана в Индии.

Позже Фирташ вышел под залог, но в феврале 2018 был снова арестован. На данный момент одному из самых богатых граждан Украины грозит экстрадиция в США, ранее ее одобрил министр юстиции Австрии. Адвокаты бизнесмена требуют пересмотра дела.