В Испании закрыли дело против Фирташа
Об этом со ссылкой на El Espanol сообщает DW .
Судья Игнасио Санчес объявил, что признаки преступления не найдены, а дело основывалась исключительно на подозрениях без веских доказательств.
Закрыть дело ранее потребовала защита Фирташа. Он ссылался на решение одного из австрийских судов, который отказал в экстрадиции бизнесмена в Испанию. По данным защиты, Австрия отказала в выдаче Фирташа из-за "абстрактности обвинений" испанской стороны.
Дмитрий Фирташ был арестован в марте 2014 в Австрии. Арест был произведен по запросу властей США. Его обвиняют в даче взятки для получения разрешения на добычу титана в Индии.
Позже Фирташ вышел под залог, но в феврале 2018 был снова арестован. На данный момент одному из самых богатых граждан Украины грозит экстрадиция в США, ранее ее одобрил министр юстиции Австрии. Адвокаты бизнесмена требуют пересмотра дела.
- 24 октября стало известно, что демократы в Конгрессе выясняют, причастен ли украинский олигарх Дмитрий Фирташ в финансировании избирательной кампании Дональда Трампа и Республиканской партии в США.
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