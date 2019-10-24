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Espreso.tvМирДемократы подозревают Фирташа в финансировании Трампа через посредников

Демократы подозревают Фирташа в финансировании Трампа через посредников


фото: reuters
Демократы в Конгрессе выясняют, причастен ли украинский олигарх Дмитрий Фирташ к финансированию избирательной кампании Дональда Трампа и Республиканской партии в США

Об этом сообщает Politico.

Устанавливается, предоставил ли он финансирование двум соратникам адвоката Трампа Руди Джулиани. Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которые с июня 2018 по апрель 2019 пожертвовали $ 340 тыс. для Трампа и республиканцев. Источники получения денег Парнасом и Фрумном неизвестны.

"Выясняется, предоставил ли украинский газовый олигарх финансирование двум соратникам Руди Джулиани, которые в настоящее время обвиняются во внесении незаконных взносов в избирательную кампанию президента Дональда Трампа и законодателей Республиканской партии, члена палаты представителей Джейми Раскина", - отмечает издание.

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