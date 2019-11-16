В Праге четверть миллиона чехов требовали отставки премьера Бабиша
16 ноября, 2019, 21:25
В Праге в день 30-й годовщины Бархатной революции 250 тыс. чехов требовали отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Протестующие со всей страны собрались в пражском парке Летна на второй по счету массовый протест против Бабиша.
Демонстранты считают, что популистский премьер-министр является угрозой демократии в стране. Они требовали его отставки.
Бабиш, который сейчас находится под расследованием конфликта интересов ЕС, отрицает любые правонарушения и говорит, что у него нет причин уходить в отставку.
Организаторы акций протеста, группа активистов под названием "Миллион моментов за демократию", заявили, что в митинге в столице Чехии принимают участие 300 тыс. человек.
- Напомним, 120 тыс. человек вышли на улицы Праги во вторник, 4 июня, с протестами против премьер-министра страны Андрея Бабиша.
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