 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Праге четверть миллиона чехов требовали отставки премьера Бабиша

В Праге четверть миллиона чехов требовали отставки премьера Бабиша


фото: REUTERS
В Праге в день 30-й годовщины Бархатной революции 250 тыс. чехов требовали отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Протестующие со всей страны собрались в пражском парке Летна на второй по счету массовый протест против Бабиша.

Демонстранты считают, что популистский премьер-министр является угрозой демократии в стране. Они требовали его отставки.

Бабиш, который сейчас находится под расследованием конфликта интересов ЕС, отрицает любые правонарушения и говорит, что у него нет причин уходить в отставку.

Организаторы акций протеста, группа активистов под названием "Миллион моментов за демократию", заявили, что в митинге в столице Чехии принимают участие 300 тыс. человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

16 ноября, 2019 суббота

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать