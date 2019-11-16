В Праге четверть миллиона чехов требовали отставки премьера Бабиша

16 ноября, 2019, 21:25

В Праге в день 30-й годовщины Бархатной революции 250 тыс. чехов требовали отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Протестующие со всей страны собрались в пражском парке Летна на второй по счету массовый протест против Бабиша.

Демонстранты считают, что популистский премьер-министр является угрозой демократии в стране. Они требовали его отставки.

Бабиш, который сейчас находится под расследованием конфликта интересов ЕС, отрицает любые правонарушения и говорит, что у него нет причин уходить в отставку.

Организаторы акций протеста, группа активистов под названием "Миллион моментов за демократию", заявили, что в митинге в столице Чехии принимают участие 300 тыс. человек.