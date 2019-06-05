Крупнейший митинг со времен падения коммунизма. В Праге 120 тысяч человек требовали отставки премьера

5 июня, 2019, 14:54

Около 120 тысяч человек вышли на улицы Праги во вторник, 4 июня, с протестами против премьер-министра страны Андрея Бабиша

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Протестующие, собравшиеся на Вацлавской площади, держали транспаранты с лозунгами "Бабиша в тюрьму" и выкрикивали "Позор, позор!".





По данным организатора акции - неправительственной организации Million Moments for Democracy - участие в ней приняли около 120 тыс человек. Свою оценку количества протестующих полиция не дала.

Бывшего предпринимателя Андрея Бабиша обвиняют в коррупции. Правоохранительные органы обвиняют ему, что в 2007 году он незаконно получил для своего холдинга Agrofert миллионные субсидии от Евросоюза, которые предназначались для поддержки малых предприятий. Политика обвиняют также в сохранении контроля над холдингом, который он передал в трастовый фонд.

По данным чешской газеты "Hospodarske Noviny", после предварительного расследования в ЕС было установлено, что Бабиш имеет конфликт интересов. В результате Еврокомиссия может заставить Чехию вернуть около 17,4 миллиона евро, выделенных компаниям Бабиша. На этой неделе Бабиш отклонил призывы оппозиции провести голосование по вотума недоверия к нему в парламенте. Он назвал расследование ЕС "атакой на Чешскую Республику" и угрозой для чешских компаний.

Напомним, на предыдущую антиправительственную акцию вышли 50 тыс. человек.