Крупнейший митинг со времен падения коммунизма. В Праге 120 тысяч человек требовали отставки премьера
Об этом сообщает Deutsche Welle .
Протестующие, собравшиеся на Вацлавской площади, держали транспаранты с лозунгами "Бабиша в тюрьму" и выкрикивали "Позор, позор!".
По данным организатора акции - неправительственной организации Million Moments for Democracy - участие в ней приняли около 120 тыс человек. Свою оценку количества протестующих полиция не дала.
Бывшего предпринимателя Андрея Бабиша обвиняют в коррупции. Правоохранительные органы обвиняют ему, что в 2007 году он незаконно получил для своего холдинга Agrofert миллионные субсидии от Евросоюза, которые предназначались для поддержки малых предприятий. Политика обвиняют также в сохранении контроля над холдингом, который он передал в трастовый фонд.
По данным чешской газеты "Hospodarske Noviny", после предварительного расследования в ЕС было установлено, что Бабиш имеет конфликт интересов. В результате Еврокомиссия может заставить Чехию вернуть около 17,4 миллиона евро, выделенных компаниям Бабиша. На этой неделе Бабиш отклонил призывы оппозиции провести голосование по вотума недоверия к нему в парламенте. Он назвал расследование ЕС "атакой на Чешскую Республику" и угрозой для чешских компаний.
Dav skanduje "Je to zloděj, je to zloděj ...." #praha #milionchvilek pic.twitter.com/0EZBJdObIg- Jan Kordovský (@korda) 4 июня 2019 г.
Напомним, на предыдущую антиправительственную акцию вышли 50 тыс. человек.