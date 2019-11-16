В Нацполиции появится капелланская служба, - Аваков

16 ноября, 2019, 13:49

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Национальной полиции введут службу капелланов

Об этом сообщает МВД в facebook.

Сейчас служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, однако вскоре будет расширена и на Национальная полиция Украина.

По словам Авакова, многие работники органов системы МВД являются участниками боевых действий. В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильная.

"В Нацгвардии внедрена структуру капелланского служения, которая соответствует структуре большинства военных формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - сказал Аваков.

Министр отметил, что такой помощи нуждаются не только бойцы Национальной гвардии.

"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена в том числе и в полицию", - сказал Аваков.