Нацбанк отклонил кандидатуру председателя наблюдательного совета Укрэксимбанка
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ после рассмотрения пакета документов, а также тестирования и собеседований с пятью (из девяти) членов наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк".
В то же время регулятор решил согласовать следующие лица:
- Викторию Страховую (представителя государства от президента Украины).
- Юрия Буца (представителя государства от Кабинета министров Украины).
Положительными являются также результаты тестирования и собеседования, проведенные с независимыми директорами - Оляной Гордиенко и Сергеем Коновцом. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам, сообщили в НБУ.
Решение по остальным членам наблюдательного совета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования.
Ранее сообщалось, что НБУ и Минфин проверяют нового председателя наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка" австрийца Торстена Пауля на причастность к бизнесу "семьи" экс-президента беглого Виктора Януковича и по сокрытию факта владения фирмой на Кипре.
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