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Espreso.tvЭкономикаНацбанк отклонил кандидатуру председателя наблюдательного совета Укрэксимбанка

Нацбанк отклонил кандидатуру председателя наблюдательного совета Укрэксимбанка

Национальный банк Украины (НБУ) отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, председателя наблюдательного совета государственного АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля и потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ после рассмотрения пакета документов, а также тестирования и собеседований с пятью (из девяти) членов наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк".

В то же время регулятор решил согласовать следующие лица:

  • Викторию Страховую (представителя государства от президента Украины).
  • Юрия Буца (представителя государства от Кабинета министров Украины).

Положительными являются также результаты тестирования и собеседования, проведенные с независимыми директорами - Оляной Гордиенко и Сергеем Коновцом. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам, сообщили в НБУ.

Решение по остальным членам наблюдательного совета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования.

Ранее сообщалось, что НБУ и Минфин проверяют нового председателя наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка" австрийца Торстена Пауля на причастность к бизнесу "семьи" экс-президента беглого Виктора Януковича и по сокрытию факта владения фирмой на Кипре.

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