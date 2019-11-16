В Генштабе ВСУ назвали предварительную причину взрывов в Балаклее

16 ноября, 2019, 12:54

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали предварительную причину взрывов на складе боеприпасов в Балаклее

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов.

В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшей утилизации, в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", состоялось его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

На месте происшествия продолжают работать представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и представители правоохранительных органов по выяснению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия. На технической территории воинской части проводятся следственные действия.