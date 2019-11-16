Смертельное ДТП в Харькове: защита Дронова обжаловала приговор
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Защита Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибли 6 человек, подала жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины. Об этом заявил адвокат Сергей Перепелица.
"Подали кассационную жалобу. Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат", - сказал Перепелица.
Он был адвокатом Дронова на стадии досудебного следствия и при рассмотрении дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.
26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам в 10 лет лишения свободы, предусмотренных статьей, и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.
- Напомним, 14 августа Апелляционный суд не удовлетворил жалобы адвокатов обвиняемых в смертельном ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.
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