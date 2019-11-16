Смертельное ДТП в Харькове: защита Дронова обжаловала приговор

16 ноября, 2019, 17:24

Защита осужденного на 10 лет за смертельное ДТП в Харькове Геннадия Дронова обжаловала приговор

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Защита Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибли 6 человек, подала жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины. Об этом заявил адвокат Сергей Перепелица.

"Подали кассационную жалобу. Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат", - сказал Перепелица.

Он был адвокатом Дронова на стадии досудебного следствия и при рассмотрении дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам в 10 лет лишения свободы, предусмотренных статьей, и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.