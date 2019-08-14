Суд подтвердил Зайцевой и Дронову приговоры: по 10 лет тюрьмы каждому
14 августа, 2019, 17:05
Апелляционный суд не удовлетворил жалобы адвокатов обвиняемых в смертельном ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова
Соответствующее решение принял Харьковский апелляционный суд, передает Громадское.
Суд оставил приговоры без изменений - по 10 лет заключения каждому.
Ранее адвокат Зайцевой просила смягчения приговора: вместо 10 лет - 5 с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.
Адвокат другого виновника этого ДТП Дронова просил вообще отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного, ведь, по мнению защитника, "вина не доказана".
- Напомним, 18 октября 2017 г. в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, которая двигалась на красный свет, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.
- В результате столкновения автомобиль сбил на тротуаре 11 пешеходов. На месте погибли 5 человек, еще 1 человек умер в больнице.
- 26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет.
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