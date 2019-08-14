Суд подтвердил Зайцевой и Дронову приговоры: по 10 лет тюрьмы каждому

14 августа, 2019, 17:05

Апелляционный суд не удовлетворил жалобы адвокатов обвиняемых в смертельном ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова

Соответствующее решение принял Харьковский апелляционный суд, передает Громадское.

Суд оставил приговоры без изменений - по 10 лет заключения каждому.

Ранее адвокат Зайцевой просила смягчения приговора: вместо 10 лет - 5 с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

Адвокат другого виновника этого ДТП Дронова просил вообще отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного, ведь, по мнению защитника, "вина не доказана".