"Укрзализныця" назначила на Новый Год и Рождество 6 дополнительных поездов

16 ноября, 2019, 13:08

"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов, которые будут курсировать на новогодние и рождественские праздники

Об этом сообщает официальный сайт "Укрзализныци" .

Поезда будут курсировать на направлениях: Киев - Львов, Киев - Ковель, Покровск - Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород. На эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря.

Отмечается, что поезд № 181/182 Киев - Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря. Обратно - 21, 22, 25, 26 декабря. Поезд № 197/198 Киев - Ковель курсировать 28 декабря. Поезд № 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Поезд № 167/168 Львов - Одесса будет курсировать 22, 27 декабря. Поезд № 201/202 Львов - Ужгород назначен на 29 декабря.

Кроме этого, поезд № 76/75 Кривой Рог - Киев - Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря. Обратно из Ужгорода - 29 декабря.