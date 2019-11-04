Укрзализныця назначит 35 дополнительных поездов к новогодним и рождественским праздникам
4 ноября, 2019, 11:49
Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников
Об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба УЗ.
"Круглогодичный поездов и предназначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - сказал он.
По словам Кравцова, в целом Укрзализныця планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.
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