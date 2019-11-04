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Espreso.tvОбществоУкрзализныця назначит 35 дополнительных поездов к новогодним и рождественским праздникам

Укрзализныця назначит 35 дополнительных поездов к новогодним и рождественским праздникам


фото: korrespondent.net
Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников

Об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба УЗ.

"Круглогодичный поездов и предназначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - сказал он.

По словам Кравцова, в целом Укрзализныця планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

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