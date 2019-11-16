Путин хочет накинуть Донбасс на Украину, как ошейник, и дергать за него, - Сенцов

16 ноября, 2019, 16:13

Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов заявил о недопустимости возвращения Донбасса на условиях Кремля

Об этом Сенцов заявил в интервью ВВC .

"Он хочет накинуть его на Украину, как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины некую домашнюю, послушную собаку. Но так не получится. Наша страна - не собака. Мы слушаться никого не будем, а такого человека и подавно. Мы - свободный народ и сами решаем свою судьбу ", - сказал Сенцов.

По его словам, возвращение Донбасса на условиях России, будет означать, что Украина и в дальнейшем не будет контролировать эти территории.

"Попытка вернуть Донбасс на условиях Путина, чтобы де-факто ничего не изменилось: будут сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей. Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она не будет контролировать. Соответственно, можно снимать санкции из России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не идет ", - убежден Сенцов.