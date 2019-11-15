Сенцов в Лондоне получил премию Магнитского

15 ноября, 2019, 08:27

Украинский режиссер, писатель и в бывшем политзаключенный Олег Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского в области журналистских расследований и защиты прав человека

Об этом он сообщил в Facebook.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре 2018 года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой в России.

Отмечается, что награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган.

Премия Магнитского присуждается с 2015 года за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.

Фото с Меган Маккейн: