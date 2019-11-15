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Espreso.tvОбществоСенцов в Лондоне получил премию Магнитского

Сенцов в Лондоне получил премию Магнитского

Украинский режиссер, писатель и в бывшем политзаключенный Олег Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского в области журналистских расследований и защиты прав человека

Об этом он сообщил в Facebook.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре 2018 года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой в России.

Отмечается, что награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган.

  • Премия Магнитского присуждается с 2015 года за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.

Фото с Меган Маккейн:

 

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