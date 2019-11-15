Сенцов в Лондоне получил премию Магнитского
15 ноября, 2019, 08:27
Украинский режиссер, писатель и в бывшем политзаключенный Олег Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского в области журналистских расследований и защиты прав человека
Об этом он сообщил в Facebook.
Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре 2018 года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой в России.
Отмечается, что награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган.
- Премия Магнитского присуждается с 2015 года за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.
Фото с Меган Маккейн:
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