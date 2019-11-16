Президент Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем

16 ноября, 2019, 12:27

Президента Сербии Вучича госпитализировали 15 ноября из-за проблем с сердцем

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Пресс-служба президента Сербии сообщает, что он находится в военном госпитале в Белграде.

Правящая сербская прогрессивная партия Вучич пришла к власти в 2012 году. Вучич является президентом Сербии с 2017 года. С тех пор его часто обвиняют в ограничении свободы СМИ. Правительство Вучич укрепил тесные отношения Сербии с ее традиционным союзником Россией.