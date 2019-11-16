Президент Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем
16 ноября, 2019, 12:27
Президента Сербии Вучича госпитализировали 15 ноября из-за проблем с сердцем
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Пресс-служба президента Сербии сообщает, что он находится в военном госпитале в Белграде.
Правящая сербская прогрессивная партия Вучич пришла к власти в 2012 году. Вучич является президентом Сербии с 2017 года. С тех пор его часто обвиняют в ограничении свободы СМИ. Правительство Вучич укрепил тесные отношения Сербии с ее традиционным союзником Россией.
- Напомним, 6 ноября стало известно, что Россия поставит Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" в ближайшие месяцы несмотря на предостережения США о возможных санкциях против балканской страны в случае таких закупок.
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