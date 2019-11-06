Сербия приобретет российские комплексы ПВО несмотря на угрозу американских санкций

6 ноября, 2019, 15:54

Россия поставит Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" в ближайшие месяцы несмотря на предостережения США о возможных санкциях против балканской страны в случае таких закупок

Поставку комплексов российском государственном агентству ТАСС подтвердил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, сообщает New York Times.

"Идет производство (комплексов) и обучение (сербских специалистов), все происходит в соответствии со сроками, срывов никаких нет. В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершен", - сказал Михеев.

24 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград заказал в России комплекс "Панцирь-С".

Между тем на прошлой неделе специальный посланник США на Западных Балканах Мэтью Палмер предупредил Сербию, что покупка российского оружия "создает риск" санкций США, пишет агентство AP.

Комментируя заявление Палмера о том, что покупка "создает риск" санкций, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что для санкций нет оснований.

ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения при любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.

Сербия остается ключевым союзником России и одновременно стремится вступить в Европейский союз. Белград отказывается быть членом НАТО и не примкнул к западным санкциям против России за агрессию в Украине.