Сербия приобретет российские комплексы ПВО несмотря на угрозу американских санкций
Поставку комплексов российском государственном агентству ТАСС подтвердил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, сообщает New York Times.
"Идет производство (комплексов) и обучение (сербских специалистов), все происходит в соответствии со сроками, срывов никаких нет. В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершен", - сказал Михеев.
24 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград заказал в России комплекс "Панцирь-С".
Между тем на прошлой неделе специальный посланник США на Западных Балканах Мэтью Палмер предупредил Сербию, что покупка российского оружия "создает риск" санкций США, пишет агентство AP.
Комментируя заявление Палмера о том, что покупка "создает риск" санкций, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что для санкций нет оснований.
ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения при любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.
Сербия остается ключевым союзником России и одновременно стремится вступить в Европейский союз. Белград отказывается быть членом НАТО и не примкнул к западным санкциям против России за агрессию в Украине.
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