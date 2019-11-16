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Espreso.tvОбществоКабмин назначил новым главой "Укравтодора" депутата от "Слуги народа"

Кабмин назначил новым главой "Укравтодора" депутата от "Слуги народа"


фото: facebook
Кабинет министров Украины назначил новым главой "Укравтодора" депутата от "Слуги народа" Александра Кубракова

Об этом сообщает Мининфраструктуры .

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу назначил главой Государственного агентства Украины автомобильных дорог Украины эксперта IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Александра Кубракова.

Об этом говорится в опубликованном 15 ноября сообщении на сайте Мининфраструктуры.

37-летний Кубраков с 2014 года был советником мэра Киева в IT сфере, занимал должность исполнительного директора "Ассоциации" Информационные технологии Украины "и возглавляет сектор" IT и Телеком "в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

В 2019 году Кубракова был избран народным депутатом от "Слуги народа".

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