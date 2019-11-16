Кабмин назначил новым главой "Укравтодора" депутата от "Слуги народа"
16 ноября, 2019, 08:23
Кабинет министров Украины назначил новым главой "Укравтодора" депутата от "Слуги народа" Александра Кубракова
Об этом сообщает Мининфраструктуры .
Кабинет министров Украины на заседании в пятницу назначил главой Государственного агентства Украины автомобильных дорог Украины эксперта IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Александра Кубракова.
Об этом говорится в опубликованном 15 ноября сообщении на сайте Мининфраструктуры.
37-летний Кубраков с 2014 года был советником мэра Киева в IT сфере, занимал должность исполнительного директора "Ассоциации" Информационные технологии Украины "и возглавляет сектор" IT и Телеком "в Офисе эффективного регулирования (BRDO).
В 2019 году Кубракова был избран народным депутатом от "Слуги народа".
- Напомним, 2 октября правительство приняло решение о временном назначении главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
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