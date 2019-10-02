Кабмин назначил временных глав Госкино и Укравтодора
2 октября, 2019, 19:03
Правительство приняло решение о временном назначении председателя государственного агентства Украины по вопросам кино и главы государственного агентства автомобильных дорог Украины
Информация о назначении размещены на сайте Кабинета министров.
"Принято решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Федоренко Олега Владимировича и председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино - на Шевчук Юлию Ивановну", - говорится в сообщении.
В то же время, из Госкино уволили двух заместителей председателя - Сергея Неретина и Сергея Недзельского.
Раньше Федоренко был начальником управления эксплуатации дорог в "Укравтодоре".
Согласно декларации на сайте НАПК, Шевчук была руководителем юридического отдела в Госагентстве по вопросам кино.
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