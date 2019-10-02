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Espreso.tvОбществоКабмин назначил временных глав Госкино и Укравтодора

Кабмин назначил временных глав Госкино и Укравтодора

Правительство приняло решение о временном назначении председателя государственного агентства Украины по вопросам кино и главы государственного агентства автомобильных дорог Украины
Информация о назначении размещены на сайте Кабинета министров.
 
"Принято решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Федоренко Олега Владимировича и председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино - на Шевчук Юлию Ивановну", - говорится в сообщении.
 
В то же время, из Госкино уволили двух заместителей председателя - Сергея Неретина и Сергея Недзельского.
 
Раньше Федоренко был начальником управления эксплуатации дорог в "Укравтодоре".
 
Согласно декларации на сайте НАПК, Шевчук была руководителем юридического отдела в Госагентстве по вопросам кино.
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