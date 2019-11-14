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Espreso.tvОбществоДело MH17: следствие обнародовало новый разговор боевиков

Дело MH17: следствие обнародовало новый разговор боевиков


фото: reuters
Объединенная следственная группа обнародовала новую запись разговора в начале июля 2014 года. Участниками этого разговора были боевик, называвший себя "комендантом Макеевки", и более высокий по статусу человек

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это лицо сообщало, что "сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу (министра обороны России Сергея Шойгу - ред.), и всех местных полевых командиров выбрасывают на ... из подразделений".

Также это лицо указывала собеседнику, что "ты будешь подчиняться министру обороны "ДНР" Стрелкову (гражданин России Игорь Гиркин - ред.), а главнокомандующий, как президент или премьер-министр во всех странах, у нас Бородай (гражданин России Александр Бородай - ред.). То есть Стрелков подчинен Бородаю непосредственно ".

  • По словам посла Украины в Нидерландах, вопрос об ответственности Украины в деле МН17 по незакрытии воздушного пространства не стоит.

 

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