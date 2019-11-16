Гончарук обсудил с представителями МВФ новую 3-летнюю программу финансирования

16 ноября, 2019, 15:31

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Гончарук провел встречу с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой вместе с министром финансов Оксаной Маркаров.

Во время встречи стороны обсудили условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста ", - сказал премьер.

Руководитель миссии МВФ отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.