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Espreso.tvМирГодовщина протестов "желтых жилетов": в Париже полиция применила слезоточивый газ

Годовщина протестов "желтых жилетов": в Париже полиция применила слезоточивый газ


фото: REUTERS
На годовщину протестов "желтых жилетов" в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Об этом со ссылкой на France24 сообщает "Укринформ".

В Париже "желтые жилеты" намерены протестировать все выходные в связи с первой годовщиной протестов 17 ноября. Сегодня парижская полиция сообщила о 24 арестах. Протестующие начали уничтожать на улицах имущество и осуществлять поджоги, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ

Несколько станций метро были закрыты, силы полиции были развернуты вдоль Елисейских Полей и у правительственных зданий.

В общем, в связи с годовщиной начала протестов запланировано около 200 демонстраций. Ожидается, что к завтрашнему дню в столице соберутся несколько тысяч человек, среди которых могут быть несколько сотен радикальных демонстрантов из ультралевых и ультраправых.

  • Напомним, 17 сентября в Париже состоялись очередные акции "желтых жилетов" и "зеленых", полиция применила слезоточивый газ и задержала 137 протестующих .
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