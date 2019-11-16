Годовщина протестов "желтых жилетов": в Париже полиция применила слезоточивый газ

16 ноября, 2019, 19:49

На годовщину протестов "желтых жилетов" в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Об этом со ссылкой на France24 сообщает "Укринформ".

В Париже "желтые жилеты" намерены протестировать все выходные в связи с первой годовщиной протестов 17 ноября. Сегодня парижская полиция сообщила о 24 арестах. Протестующие начали уничтожать на улицах имущество и осуществлять поджоги, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ

Несколько станций метро были закрыты, силы полиции были развернуты вдоль Елисейских Полей и у правительственных зданий.

В общем, в связи с годовщиной начала протестов запланировано около 200 демонстраций. Ожидается, что к завтрашнему дню в столице соберутся несколько тысяч человек, среди которых могут быть несколько сотен радикальных демонстрантов из ультралевых и ультраправых.