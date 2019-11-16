Годовщина протестов "желтых жилетов": в Париже полиция применила слезоточивый газ
Об этом со ссылкой на France24 сообщает "Укринформ".
В Париже "желтые жилеты" намерены протестировать все выходные в связи с первой годовщиной протестов 17 ноября. Сегодня парижская полиция сообщила о 24 арестах. Протестующие начали уничтожать на улицах имущество и осуществлять поджоги, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ
Несколько станций метро были закрыты, силы полиции были развернуты вдоль Елисейских Полей и у правительственных зданий.
В общем, в связи с годовщиной начала протестов запланировано около 200 демонстраций. Ожидается, что к завтрашнему дню в столице соберутся несколько тысяч человек, среди которых могут быть несколько сотен радикальных демонстрантов из ультралевых и ультраправых.
It's only 10:25, it could be an eventful day in #Paris . #GiletsJaunes # Act53 pic.twitter.com/7fFtgIKibO- Darren of Plymouth (@DarrenPlymouth) November 16, 2019
- Напомним, 17 сентября в Париже состоялись очередные акции "желтых жилетов" и "зеленых", полиция применила слезоточивый газ и задержала 137 протестующих .
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