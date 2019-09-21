 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМассовые протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ и задержала 137 человек

Массовые протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ и задержала 137 человек


фото: REUTERS
В Париже проходят акции "желтых жилетов" и "зеленых", полиция применила слезоточивый газ и задержала 137 протестующих

Об этом со ссылкой на BFM TV сообщает "Интерфакс-Украина" .

Сотрудники полиции по состоянию на 16:00 по местному времени задержали 137 человек в Париже. Среди задержанных - капитан полиции. Он был в штатском, его задержали за неповиновение властям, сообщает телеканал.

В субботу в Париже проходит сразу несколько акций протеста. В марше против пенсионной реформы участвуют несколько тысяч человек. Еще несколько тысяч участвуют в марше в защиту окружающей среды. Кроме того, СМИ сообщают о тысячах "желтых жилетов", вышедших на парижские улицы.

Участники мирной акции "зеленых", протестующих на юге Парижа, требуют от правительства и крупных корпораций сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, спасти амазонскую сельву и способствовать сокращению таяния ледников в Арктике.

Вместе с тем в рядах мирных демонстрантов оказались провокаторы, которые вступили в столкновения с полицией, отмечает агентство Associated Press. В результате полиция применила против них слезоточивый газ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

21 сентября, 2019 суббота

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать