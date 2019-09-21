Массовые протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ и задержала 137 человек
Об этом со ссылкой на BFM TV сообщает "Интерфакс-Украина" .
Сотрудники полиции по состоянию на 16:00 по местному времени задержали 137 человек в Париже. Среди задержанных - капитан полиции. Он был в штатском, его задержали за неповиновение властям, сообщает телеканал.
В субботу в Париже проходит сразу несколько акций протеста. В марше против пенсионной реформы участвуют несколько тысяч человек. Еще несколько тысяч участвуют в марше в защиту окружающей среды. Кроме того, СМИ сообщают о тысячах "желтых жилетов", вышедших на парижские улицы.
Участники мирной акции "зеленых", протестующих на юге Парижа, требуют от правительства и крупных корпораций сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, спасти амазонскую сельву и способствовать сокращению таяния ледников в Арктике.
Вместе с тем в рядах мирных демонстрантов оказались провокаторы, которые вступили в столкновения с полицией, отмечает агентство Associated Press. В результате полиция применила против них слезоточивый газ.
Tensions rise as ' #YellowVests "march in #Paris pic.twitter.com/wGWVGSI1Jy- Ruptly (@Ruptly) September 21, 2019
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