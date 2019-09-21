Массовые протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ и задержала 137 человек

21 сентября, 2019, 20:56

В Париже проходят акции "желтых жилетов" и "зеленых", полиция применила слезоточивый газ и задержала 137 протестующих

Об этом со ссылкой на BFM TV сообщает "Интерфакс-Украина" .

Сотрудники полиции по состоянию на 16:00 по местному времени задержали 137 человек в Париже. Среди задержанных - капитан полиции. Он был в штатском, его задержали за неповиновение властям, сообщает телеканал.

В субботу в Париже проходит сразу несколько акций протеста. В марше против пенсионной реформы участвуют несколько тысяч человек. Еще несколько тысяч участвуют в марше в защиту окружающей среды. Кроме того, СМИ сообщают о тысячах "желтых жилетов", вышедших на парижские улицы.

Участники мирной акции "зеленых", протестующих на юге Парижа, требуют от правительства и крупных корпораций сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, спасти амазонскую сельву и способствовать сокращению таяния ледников в Арктике.

Вместе с тем в рядах мирных демонстрантов оказались провокаторы, которые вступили в столкновения с полицией, отмечает агентство Associated Press. В результате полиция применила против них слезоточивый газ.