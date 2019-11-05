Абромавичус: сейчас есть 583 уголовных производства в отношении участников концерна "Укроборонпром"

5 ноября, 2019, 11:32

В отношении участников концерна "Укроборонпром" на сегодняшний день возбуждено 583 уголовных производства, что значительно усложняет развитие компании на международном рынке

Об этом генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичюс рассказал в интервью Укринформу.

"Компанию "Укроборонпром" регулярно упоминают в разного рода уголовных производствах. То есть в обществе эта компания, конечно, ассоциируется со скандальностью, непрозрачностью, криминальными нарушениями и др. И, к сожалению, наши враги это тоже регулярно используют против нас, когда мы выступаем соперниками в различных тендерах на иностранных рынках и хотим продать свою продукцию. Эти все статьи, которые у нас печатаются, переводятся на испанский, арабский, на другие языки, и это существенно усложняет работу наших спецэкспортеров, отдельных компаний ", - рассказал Абромавичус

По словам руководителя предприятия, хотя производство и касается участников концерна, а не концерна в целом, в конце чаще упоминается в негативном свете именно название "Укроборонпром":

"Сейчас есть 583 уголовных производства в отношении участников концерна. Но, к сожалению, чаще всего упоминается как раз название самого "Укроборонпрома", - пояснил он.