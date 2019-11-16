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Espreso.tvХай-текApple Store удалит 181 приложение, связнное с курением вейпа

Apple Store удалит 181 приложение, связнное с курением вейпа


фото: ukrinform.ua
Компания Apple удалит 181 программу, связанную с курением вейпа, из-за вреда электронных сигарет

Об этом со ссылкой на Axios сообщает "Общественное" .

Apple уже запретил в Apple Store приложения, рекламирующие картриджи для вейпов. Отныне компания удалит приложения, с помощью которых пользователи могли управлять температурой и подсветкой вейпов, а также общаться друг с другом в специализированных соцсетях и читать новости об электронных сигаретах.

В то же время те, кто уже установил такие программы, сможет и в дальнейшем ими пользоваться.

Компания приняла решение об удалении программ после того, как 14 ноября Центр контроля и профилактики заболеваний США опубликовал отчет с данными о смерти 42 американцев от болезней легких, связанных с курением электронных сигарет. В общем Центр зафиксировал 2172 случая заболеваний от вейпинга.

  • Напомним, в конце августа в США было зафиксирована первая смерть вследствие развития серьезной респираторной болезни, которую связывают с использованием электронных устройств.
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