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Espreso.tvОбществоВ США впервые человек умер от, вероятно, вейпа, - Супрун

В США впервые человек умер от, вероятно, вейпа, - Супрун

Пациент умер вследствие развития серьезной респираторной болезни, которую связывают именно с использованием электронных устройств

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

Отмечается, что зафиксировано около 193 подобных случаев такого заболевания в 22 штатах в течение 2 месяцев (с конца июня до конца августа). Сейчас идет расследование причин всех случаев.

По словам Супрун, что именно послужило причиной этой болезни пока неизвестно, но ее возникновение напрямую связывают с использованием электронных девайсов и веществ, которые через них курят. Все люди, у которых были зафиксированы симптомы, сообщили о регулярном или недавнем использовании таких устройств.

"Характерными были такие симптомы, как кашель, одышка и усталость, в некоторых случаях рвота и диарея. В нескольких тяжелых случаях сообщено о повреждении легких. Доказательств, что эти симптомы имеют инфекционное происхождение пока также нет", - пояснила руководительница МОЗ.

Также сообщается, что потенциальную угрозу видят в веществах, входящих в состав жидкостей для заправки вейпов и других электронных устройств для курения: есть много разновидностей этих устройств и жидкостей, которые имеют большое количество компонентов. Некоторые из них могут быть безопасными, некоторые нет. Что именно вдыхает человек во время курения электронного устройства или вейпа - неизвестно.

 

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