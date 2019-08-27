В США впервые человек умер от, вероятно, вейпа, - Супрун
Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.
Отмечается, что зафиксировано около 193 подобных случаев такого заболевания в 22 штатах в течение 2 месяцев (с конца июня до конца августа). Сейчас идет расследование причин всех случаев.
По словам Супрун, что именно послужило причиной этой болезни пока неизвестно, но ее возникновение напрямую связывают с использованием электронных девайсов и веществ, которые через них курят. Все люди, у которых были зафиксированы симптомы, сообщили о регулярном или недавнем использовании таких устройств.
"Характерными были такие симптомы, как кашель, одышка и усталость, в некоторых случаях рвота и диарея. В нескольких тяжелых случаях сообщено о повреждении легких. Доказательств, что эти симптомы имеют инфекционное происхождение пока также нет", - пояснила руководительница МОЗ.
Также сообщается, что потенциальную угрозу видят в веществах, входящих в состав жидкостей для заправки вейпов и других электронных устройств для курения: есть много разновидностей этих устройств и жидкостей, которые имеют большое количество компонентов. Некоторые из них могут быть безопасными, некоторые нет. Что именно вдыхает человек во время курения электронного устройства или вейпа - неизвестно.
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