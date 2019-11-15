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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза

Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг)

Об этом написала заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецов в Facebook.

Президент подписал Закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.

"Украина уверенно движется по пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета", - написала Кузнецов.

  • Парламент принял во втором чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

 

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