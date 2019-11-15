Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза
15 ноября, 2019, 19:04
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг)
Об этом написала заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецов в Facebook.
Президент подписал Закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).
Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.
"Украина уверенно движется по пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета", - написала Кузнецов.
- Парламент принял во втором чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".
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