Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза

15 ноября, 2019, 19:04

Об этом написала заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецов в Facebook.

Президент подписал Закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.

"Украина уверенно движется по пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета", - написала Кузнецов.