Заказчиков убийства Гонгадзе установить маловероятно, - Рябошапка
15 ноября, 2019, 09:17
Через 20 лет после убийства журналиста Георгия Гонгадзе будет сложно выйти на заказчиков
Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью изданию "Настоящее Время" .
"Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, много было потеряно, много было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать" , - заявил он.
По словам Рябошапки, ГПУ будет пытаться финализировать расследование относительно заказчиков.
"Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается", - добавил генпрокурор.
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