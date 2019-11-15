Заказчиков убийства Гонгадзе установить маловероятно, - Рябошапка

15 ноября, 2019, 09:17

Через 20 лет после убийства журналиста Георгия Гонгадзе будет сложно выйти на заказчиков

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью изданию "Настоящее Время" .

"Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, много было потеряно, много было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать" , - заявил он.

По словам Рябошапки, ГПУ будет пытаться финализировать расследование относительно заказчиков.

"Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается", - добавил генпрокурор.