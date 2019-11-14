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Espreso.tvОбществоВятрович получил удостоверение народного депутата

Вятрович получил удостоверение народного депутата

Экс-руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович стал народным депутатом и получил соответствующее удостоверение

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Есть решение ЦИК о признании Вьятровича В.М. избранным народным депутатом", - написал экс-глава УИНП.

Днем 12 ноября стало известно, что вместо нардепа Ирины Луценко по списку "Европейской солидарности" в Верховную Раду пройдет Вятрович. В очереди за Луценко, которая сложила мандат, в партийном списке шла Наталья Бойко. Бойко сняла кандидатуру для того, чтобы в Раду прошел Вятрович.

 

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