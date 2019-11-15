 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзрывы в Балаклее - плановая утилизация, - Генштаб

Взрывы в Балаклее - плановая утилизация, - Генштаб


фото: politeka
Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что взрывы в Балаклее на Харьковщине являются плановой утилизацией боеприпасов

Об этом сообщает пресс служба генштаба на своей странице в Facebook.

Ситуация на территории артиллерийской базы обеспечения боеприпасами контролируемая и безопасная.

"15 ноября 2019 года в 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов", - говорится в сообщении.

Для безопасности проведения утилизации было задействовано пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов.

"Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - отмечает пресс служба штаба.

На территории Балаклейского военного арсенала прогремели взрывы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать