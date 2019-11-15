Взрывы в Балаклее - плановая утилизация, - Генштаб

15 ноября, 2019, 16:08

Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что взрывы в Балаклее на Харьковщине являются плановой утилизацией боеприпасов

Об этом сообщает пресс служба генштаба на своей странице в Facebook.

Ситуация на территории артиллерийской базы обеспечения боеприпасами контролируемая и безопасная.

"15 ноября 2019 года в 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов", - говорится в сообщении.

Для безопасности проведения утилизации было задействовано пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов.

"Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - отмечает пресс служба штаба.

На территории Балаклейского военного арсенала прогремели взрывы.