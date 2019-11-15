Вместо Верещук: правительство в Раде будет представлять Шуляк
15 ноября, 2019, 22:49
Кабинет министров на заседании 15 ноября назначил представительницей правительства в Верховной Раде народного депутата от фракции "Слуга народа" Елену Шуляк
Об этом сообщается на сайте правительства.
"Елена Шуляк за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективным и будет иметь конкретные результаты", - заявил глава правительства Алексей Гончарук.
Шуляк является заместителем председателя комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До этого занимала должности члена правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генеральный директор ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряд других должностей в бизнес-сегменте.
- 15 ноября народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.
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