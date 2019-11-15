Вместо Верещук: правительство в Раде будет представлять Шуляк

15 ноября, 2019, 22:49

Кабинет министров на заседании 15 ноября назначил представительницей правительства в Верховной Раде народного депутата от фракции "Слуга народа" Елену Шуляк

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Елена Шуляк за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективным и будет иметь конкретные результаты", - заявил глава правительства Алексей Гончарук.

Шуляк является заместителем председателя комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До этого занимала должности члена правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генеральный директор ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряд других должностей в бизнес-сегменте.